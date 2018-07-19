На своей странице в фейсбуке Служба охраны госграницы (СОГГ) поделилась веселым видео: в Швенченском районе замечено стадо кабанов, перебежавшее границу Литвы со стороны Беларуси. На длящемся минуту видео видно, как один за другим кабаны пересекают границу - попробуйте сосчитать, сколько "беженцев" перешло границу!
Šernų kompanija
© Stopkadras

"На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек в Швенченском районе прибежало из Беларуси в Литву. Первые пять человек, которые дадут правильный ответ, получат призы - ручки с логотипом СОГГ", – сказано в фейсбуке.

Победителей объявят 23 июля. Оставлять ответ можно в комментариях. Удачи!

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