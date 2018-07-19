"На службе пограничники должны быть предельно бдительными. Бдительны ли вы? Попробуйте сосчитать, сколько хрюшек в Швенченском районе прибежало из Беларуси в Литву. Первые пять человек, которые дадут правильный ответ, получат призы - ручки с логотипом СОГГ", – сказано в фейсбуке.
Победителей объявят 23 июля. Оставлять ответ можно в комментариях. Удачи!
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