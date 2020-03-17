Как сказал BNS представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис, больше всего лиц не смогли попасть в Литву через находящийся на границе с Беларусью погранпереход Мядининкай – это 108 белорусов, 24 украинца, а также через погранпереход с Латвией в Салочяй – 73 человека, 69 из которых граждане Латвии.

На КПП Салочяй 49 литовцев также не выпустили в Латвию.

По словам представителя пограничников, несмотря на то, что люди напряжены и недовольны, конфликтов пока не возникало.

В понедельник с целью приостановить распространение коронавируса во всей Литве на две недели введён карантин, во время карантина в страну запрещён въезд иностранцев, за исключением лиц, обеспечивающих доставку в Литву необходимых товаров, членов команд и экипажей, членов семей граждан Литвы, у которых есть вид на жительство и право на работу в Литве, представителей военных миссий НАТО.

Также запрещено гражданам Литвы покидать страну, за исключением случаев, когда они живут или работают за рубежом.