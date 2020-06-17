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В среду пограничники доставили вертолетом из Риги в Вильнюс донорскую печень для пересадки, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Пограничники доставили из Риги в Вильнюс донорскую печень
© DELFI / Domantas Pipas

Национальное трансплантационное бюро попросило о помощи пограничников.

Поскольку в Латвии не обнаружилось подходящего пациента для пересадки печени, она была предложена реципиентам в Литве.

В среду утром вертолеты не могли вылететь по причине густого тумана над Балтийским морем, поэтому медики на автомобиле скорой помощи отправились в Ригу около 4 часов.

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Там они успешно провели процедуру изъятия органа, а после обеда их доставил вертолет Eurocopter EC 145 СОГГЛ.

Это второй в этом году международный процесс донорства между Литвой и Латвией.

В этом году Латвия подарила реципиентам в Литве одно сердце, в 2019 году подарила семь донорских органов: сердце и шесть почек. Литва подарила Латвии в 2018 году одно донорское сердце и две почки.

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