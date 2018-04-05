Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) приобретает за 3,6 млн евро более ста автомобилей: 79 внедорожников и 37 микроавтобусов.
"Toyota Land Cruiser"
© Gamintojo archyvas

Как сообщила СОГГЛ, в четверг в вильнюсской штаб-квартире Toyota Land Cruiser договор о приобретении внедорожников подписали глава победивший на конкурсе закупок компании Mototoja и руководитель СОГГЛ.

Также был подписан договор с компанией Sostena о приобретении микроавтобусов Renault Trafic.

Средства для пограничного транспорта выделены в рамках проектов ЕС.

Автомобили Toyota Land Cruiser будут использоваться в обеспечении охраны границы Литвы и Евросоюза, а также в предотвращении нелегальной миграции и провоза контрабанды через госграницу. Пограничники получат их через шесть месяцев.

В автомобилях будет установлено много дополнительного оборудования: у них будет полный привода на четыре колеса (4 x 4), телеметрическое оборудование, видеорегистраторы, мигалки, прочее оборудование отвечающее требованиям патрулирования на границе. Совокупная стоимость закупки внедорожников – 2,8 млн евро.

Микроавтобусы Renault Trafic закупаются для тех же нужд. Сумма этой закупки - 846 тыс. евро.

По сообщению СОГГЛ, в предыдущий раз сходное количество внедорожников закупалось более десяти лет назад.

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