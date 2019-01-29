В среду ночью особых перемен не ожидается. Небо заволокут облака, во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой снег. Местами сохранится опасность дождя при минусовой температуре и снега. Температура ночью 1-6 градусов мороза.
В среду днем осадков будет немного, лишь местами пройдет небольшой снег. Температура днем будет 0-4 градуса мороза, на взморье до 1 градуса тепла.
В ночь на четверг особых осадков не ожидается, будет больше прояснений. Температура ночью 5-10, местами 11-13 градусов мороза. Днем пройдет зона осадков – небольшой снег прогнозируют лишь местами. Сохранится слабый ветер. Днем 0-5 градусов мороза.
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