В среду ночью особых перемен не ожидается. Небо заволокут облака, во многих районах прогнозируют осадки, в основном небольшой снег. Местами сохранится опасность дождя при минусовой температуре и снега. Температура ночью 1-6 градусов мороза.

В среду днем осадков будет немного, лишь местами пройдет небольшой снег. Температура днем будет 0-4 градуса мороза, на взморье до 1 градуса тепла.

В ночь на четверг особых осадков не ожидается, будет больше прояснений. Температура ночью 5-10, местами 11-13 градусов мороза. Днем пройдет зона осадков – небольшой снег прогнозируют лишь местами. Сохранится слабый ветер. Днем 0-5 градусов мороза.