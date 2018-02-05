В понедельник ожидается переменная облачность, во многих районах ожидается небольшой снег, местами гололед. В Вильнюсе ночью –11, днем около –6. На взморье облачность снизится, осадков ожидается меньше. Ночью –5, днем –2 градуса.

Во вторник будет еще холоднее, ночью местами до –15 градусов. Во многих районах небольшой снег, местами появится солнце. В Вильнюсе небольшой снег. Ночью –13, днем до –6 градусов. В Каунасе небольшой снег. Ночью около –8, днем около –4 градусов мороза. В Шяуляй ночью снег, температура –7 градусов, днем –4. На взморье переменная облачность, небольшой снег. Ночью –7, днем –3 градуса.

В среду ожидаются прояснения, местами ожидается небольшой снег. Ночью мороз ослабеет, днем на взморье уже будет выше нуля. В Вильнюсе ночью –7, днем –3 градуса. В Каунасе ночью –5, будет облачно, небольшой снег. Днем небо прояснится, будет около нуля. В Шяуляй переменная облачность. Ночью –6 градусов. Днем снег, до –1 градуса. На взморье ожидаются осадки, порывистый ветер. Ночью до –1 градуса, а днем 1 градус тепла.

В четверг небольшая облачность, поэтому ночью будет холоднее, особенно на востоке страны. Местами до –15. В Вильнюсе в первой половине дня будет ясно, температура снизится до –14. Днем будет –4, увеличится облачность. В Каунасе большую часть дня будет ясно. Ночью –9, днем –2–1 градус. Облака появятся к вечеру. В Шяуляй будет ясно. Ночью до –10, днем –3–2 градуса. На взморье –4–1, будет ясно.

В пятницу усилится восточный ветер, мороз ослабеет. В Вильнюсе и Каунасе будет –5–2, после обеда снег. В Шяуляй ночью –7, днем –2 градуса. Вечером снег. На взморье ночью –5, днем около 0. Вечером пойдет снег.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.