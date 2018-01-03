В среду будет дуть южный, юго-восточный порывистый ветер. Во многих районах пройдут смешанные осадки. Облачно будет в Вильнюсе и Каунасе, местами пройдут небольшие осадки. Днем будет около 3-4 градусов тепла. В Шяуляй будет около 2 градусов тепла, ожидается дождь со снегом. На взморье ожидается переменная облачность. После обеда небо прояснится, будет около 3-4 градусов тепла.
В четверг - без каких-либо серьезных изменений, будет усиливаться южный, юго-восточный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса возможны небольшие смешанные осадки. Ночью будет около 2, днем - около 4 градусов тепла.
В Шяуляй местами пройдет дождь со снегом. Ночью термометры зафиксируют 1, днем - 3 градусов тепла. На взморье ожидаются сильный ветер и дождь. Ночью температура достигнет 2, днем - 5 градусов тепла.
В пятницу будет преобладать ветреная и влажная погода. В Вильнюсе и Каунасе будет идти дождь, температура будет колебаться в районе 2-3 градусов тепла. В Шяуляй прогнозируется дождь со снегом. Температура будет колебаться в пределах 2 градусов тепла. На взморье ожидается дождь, будет около 4 градусов тепла.
Согласно прогнозам погоды gismeteo.lt, южный ветер сохранится и в субботу, температура понизится, во многих местах ожидаются осадки. В воскресенье порывистый ветер будет дуть уже с севера и северо-востока. В страну придет больше осадков, главным образом снег, похолодает.
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