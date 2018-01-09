Во вторник ожидается переменная облачность, несильный западный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах днем будет облачно, 0-1 градус. В Шяуляй днем сквозь облака будет проглядывать солнце, воздух прогреется всего до 2 градусов. На взморье ожидается до 3 градусов и переменная облачность.

В среду ночью мороз усилится, преимущественно ясно, ожидается несильный юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью температура упадет до -5-4, днем ожидается до 1-2 градусов. В Шяуляй в первой половине суток похолодает до -5 градусов. Днем будет солнечно, преимущественно 1 градус.На взморье ветер чуть усилится. Ночью температура упадет до -1 градуса, днем же воздух прогреется до 3 градусов.

В четверг будет без особенных изменений, подует восточный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах преимущественно ясно. В Вильнюсе ночью похолодает до -5, в Каунасе до -3 градусов. Днем ожидается около 1 градуса. В Шяуляй установится ясная погода. Ночью температура упадет до -5, днем столбики термометров будут показывать около 0 градусов. На взморье преимущественно небольшая облачность, температура будет колебаться от -1 градуса ночью до 2 градусов днем.

В пятницу ожидается не очень сильный восточный, юго-восточный ветер. В первой половине суток во многих районах должно быть облачно, местами возможен небольшой снег. Днем облака развеются, а к вечеру похолодает еще сильнее. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ожидается облачная погода, небольшой снег, температура упадет до -5 градусов. Днем будет около -2 градусов. В Шяуляй будет пасмурно, похолодает до -5, а днем до -3 градусов. На взморье небольшая облачность. В первой половине суток температура упадет до -3, днем до -1 градуса.

Прогноз составлен на основе данный gismeteo.lt