В понедельник без особых осадков. Ночью мороз, местами до -19 градусов. Днем облачность увеличится. В Вильнюсе ночью –16, днем около –7 градусов. В Каунасе ночью будет –15, днем –5 градусов. В Шяуляй ночью –13, днем –5 градусов. На взморье ночью –9, днем около –3 градусов.
Во вторник переменная облачность, вероятность осадков невелика. Как ночью, так и днем мороз ослабеет. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет –10, днем –3 градуса. В Шяуляй ночью –11, днем –2 градуса. На взморье будет –7 градусов, а днем около 0.
В среду ожидаются перемены: температура повысится еще больше, небо затянут тучи, будет дуть порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. Ночью –6, в первой половине дня пойдет снег, днем ожидаются смешанные осадки, будет 0–1 градус. В Шяуляй пойдет снег. Ночью будет –10, днем –1 градус. На взморье будет –5 градусов. Днем до 1 градуса тепла, будет идти мокрый снег.
В четверг ожидаются осадки, будет пасмурно. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются смешанные осадки. В Вильнюсе ночью –2, в Каунасе около 0. Днем до 2 градусов тепла. В Шяуляй будет идти снег или мокрый снег. Ночью будет –2 градуса. Днем будет 1 градус выше нуля. На взморье будет 0–2 градуса тепла, ожидается мокрый снег.
В пятницу особых перемен не ожидается. Ожидаются самые разные осадки: и снег, и дождь. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются осадки. Ночью будет –1, днем 2 градуса тепла. В Шяуляй снег, до –2 градусов. Днем воздух прогреется до 1 градуса тепла, ожидаются смешанные осадки. На взморье будет 1 градуса тепла, ожидаются обильные осадки.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные осадков будет меньше. Снова немного похолодает, особенно в воскресенье.
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