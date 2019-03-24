В первый день новой недели приблизится волна более влажной атмосферы. Ночью в некоторых районах покапает, однако днём дождь распространится по всей стране. Ветер западный, средней силы. Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днём - 3-8 градусов тепла.
Во вторник активный циклон с низким давлением попытается возвратить зимнюю погоду. Усилится северо-западный ветер, возможен снег и снег с дождём. Ночью температура будет колебаться от -3°С до +2°С, днём ожидается лишь 1-6 градусов тепла.
В середине недели осадков будет меньше, однако по ночам морозы усилятся.
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