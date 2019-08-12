Погода: ждут впечатляющие контрасты - после дождей ситуация изменится

Во вторник ночью дожди станут интенсивнее, особенно в Южной Литве. Днем сильные дожди прогнозируют на востоке страны. На взморье и в Жемайтии дожди будут кратковременными. Местами прогнозируют грозы, особенно на западе. В такую погоду потребуется не только зонт, но и резиновые сапоги. Ночь будет теплой, а днем похолодает, будет всего 18-23 градусов.

В среду ночью кратковременные дожди пройдут на взморье и в Западной Жемайтии, днем охватят всю страну. Утром и днем прогнозируют грозы. Ночью будет 11–15, днем 18-21 градус тепла.

В четверг Литву охватит зона высокого давления. Небольшие дожди возможны лишь местами на севере страны. Прогнозируют переменную облачность, поэтому выглянет и солнце. Ночью будет 8–13, на взморье 14–16 градусов, днем 20–23 градуса.

В пятницу снова придет циклон. С раннего утра дождь будет идти на взморье, днем полоса дождя направится в сторону восточной части страны. Местами прогнозируют грозы. Ночью станет теплее – 11–16 градусов тепла. Днем воздух прогреется всего до 18–20 градусов, на востоке будет 21-23 градуса тепла.

В выходные по-прежнему будут идти дожди, температура практически не изменится.