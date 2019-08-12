Во вторник ночью дожди станут интенсивнее, особенно в Южной Литве. Днем сильные дожди прогнозируют на востоке страны. На взморье и в Жемайтии дожди будут кратковременными. Местами прогнозируют грозы, особенно на западе. В такую погоду потребуется не только зонт, но и резиновые сапоги. Ночь будет теплой, а днем похолодает, будет всего 18-23 градусов.
В среду ночью кратковременные дожди пройдут на взморье и в Западной Жемайтии, днем охватят всю страну. Утром и днем прогнозируют грозы. Ночью будет 11–15, днем 18-21 градус тепла.
В четверг Литву охватит зона высокого давления. Небольшие дожди возможны лишь местами на севере страны. Прогнозируют переменную облачность, поэтому выглянет и солнце. Ночью будет 8–13, на взморье 14–16 градусов, днем 20–23 градуса.
В пятницу снова придет циклон. С раннего утра дождь будет идти на взморье, днем полоса дождя направится в сторону восточной части страны. Местами прогнозируют грозы. Ночью станет теплее – 11–16 градусов тепла. Днем воздух прогреется всего до 18–20 градусов, на востоке будет 21-23 градуса тепла.
В выходные по-прежнему будут идти дожди, температура практически не изменится.
Погода: ждут впечатляющие контрасты - после дождей ситуация изменится
В понедельник утром будет малооблачно и сухо, однако к...
Карбаускис о больницах: люди, которые защищают структуру, должны будут нести последствия (23)
По словам Рамунаса Карбаускиса , реструктуризация сети...
Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год? (133)
Министр социального обеспечения и труда Линас...
Безжалостная статистика: большая часть литовцев не может себе позволить отдых вне дома (117)
Данные Евростата, опубликованные чуть более недели...
Погода: ночь понедельника - лучшее время, чтобы посмотреть на падающие звезды (2)
Облака, которые ночью принесли в Литву дождь, покинут...
TOP новостей
Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год? (133)
Министр социального обеспечения и труда Линас...
Безжалостная статистика: большая часть литовцев не может себе позволить отдых вне дома (117)
Данные Евростата, опубликованные чуть более недели...
Погода: ждут впечатляющие контрасты - после дождей ситуация изменится
В понедельник утром будет малооблачно и сухо, однако к...
Карбаускис о больницах: люди, которые защищают структуру, должны будут нести последствия (23)
По словам Рамунаса Карбаускиса , реструктуризация сети...
Науседа надеется сформировать всю свою команду к началу осени (16)
Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю...