Погода: ждут приятные перемены

В среду ночью без осадков, во многих районах будет ясно. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, температура 7–9 градусов. Днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 15–16 градусов. В Шяуляй в первой половине дня ясно, 7 градусов. Днем облачность увеличится, температура будет 16 градусов тепла. На взморье небольшая облачность, кратковременный дождь. Ночью будет 13, днем 16 градусов тепла.
В четверг усилится ветер, ожидается переменная облачность. Обильные осадки ожидаются во второй половине дня. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет пасмурно, температура 11–12 градусов тепла. Днем в Вильнюсе 15, в Каунасе около 17 градусов, после обеда пойдет дождь. В Шяуляй облачно, время от времени небольшой дождь. Ночью будет 10, днем 14 градусов тепла. На взморье без особых осадков, переменная облачность. Ночью 10, днем около 17 градусов тепла.
В пятницу потеплеет, но не во всей стране сразу. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, температура составит 12 градусов. В Вильнюсе днем ожидаются прояснения, воздух прогреется до 22 градусов. В Каунасе облачно, 17 градусов. В Шяуляй в первой половине дня дождь, температура 10 градусов. Днем небольшой дождь, 15 градусов тепла. На взморье вероятность дождя невелика, облачно. Ночью 11, днем около 16 градусов.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу осадки будут небольшими, местами будет светить солнце, ожидается теплая погода, однако будет дуть порывистый ветер. В воскресенье будет сухо и солнечно.
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