В четверг обильные осадки ожидаются ночью. Днем время от времени будет идти дождь, сильные осадки ожидаются вечером. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине ночи ожидаются прояснения, дождь пойдет после полуночи. Температура составит 9 градусов тепла. Днем дождь, облака станут реже, выглянет и солнце. Воздух прогреется до 14 градусов. В Шяуляй ночью без дождя, будет около 7 градусов тепла. Облачность усилится утром. Днем также ожидается дождливая погода, температура поднимется до 13 градусов. На взморье переменная облачность, дождь. Ночью будет около 12, днем около 15 градусов тепла. Во второй половине дня сильный ветер.

В пятницу никаких изменений: сильный ветер и дождь. В Вильнюсе и Каунасе весь день будет идти то сильный, то менее сильный дождь. Ночью температура будет колебаться в пределах 9, днем около 10–11 градусов. В Шяуляй по небу будут плыть облака, ожидается дождь. Ночью 9, днем 11 градусов тепла. На взморье сильный ветер, в первой половине дня сильный дождь. Температура составит 11–12 градусов.

Суббота будет пасмурной. Ночью вероятность дождя будет небольшой, а днем дождь пройдет по всей стране, ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе дождь круглые сутки. Ночью без осадков, 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13 градусов, дождь. В Шяуляй будет облачно. Ночью 8 градусов тепла. Дне дождь, будет 13 градусов выше нуля. На взморье ночью ожидаются осадки, ветер успокоится, воздух прогреется до 10 градусов. Утром пойдет дождь, днем усилится ветер. Температура поднимется до 15 градусов.

В воскресенье ожидается хорошая погода. Ночью еще обещают дождь. Днем во многих районах будет тепло. Однако по-прежнему будет дуть сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшой дождь, около 12 градусов тепла. Днем облака рассеются, будет 13–14 градусов тепла. В Шяуляй ночью небольшой дождь, 10 градусов тепла. Днем небо будет ясным, воздух прогреется до 14 градусов. На взморье 14–15 градусов тепла. Будет приятная погода.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели местами ожидаются небольшие дожди, в небе часто будет появляться солнце. Будет довольно тепло.