Во вторник погоду определит зона высокого давления. Днём по всей стране будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западного направления, 5-10 м/с, во время грозы скорость порывов ветра может достигать 15-17 м/с. Максимальное значение температуры будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла.
Вторник в Вильнюсе - по-летнему прохладный. Сквозь облака на небе изредка будет проглядывать солнце. Вечером ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днём покажут 24-26 градусов тепла.
Похожая температура воздуха будет и в иных городах Литвы. В Каунасе, Алитусе, Йонаве, Кедайняй, Тельшяй потеплеет до +25 ºC. На градус прохладнее будет в Клайпеде, Шяуляй, Мариямполе, Мажейкяй. В Утене ожидается 21 ºC тепла.
В среду дожди маловероятны, ветер слабый. Ночью будет тепло и тихо, 13-18 ºC, на Куршской косе - 20-22 ºC. Днём воздух прогреется до 27-32 градусов тепла.
В четверг в Литве будет сухо. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Ночью потеплеет до 16-21 ºC, на взморье - до 22-24 ºC. Днём столбики термометров покажут 28-33 градуса тепла.
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