С середины недели снова потеплеет. В пятницу температура воздуха достигнет 29-34 градуса. Передохнуть от жары будет невозможно ни днём, ни ночью.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во вторник погоду определит зона высокого давления. Днём по всей стране будет переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер западного направления, 5-10 м/с, во время грозы скорость порывов ветра может достигать 15-17 м/с. Максимальное значение температуры будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла.

Вторник в Вильнюсе - по-летнему прохладный. Сквозь облака на небе изредка будет проглядывать солнце. Вечером ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днём покажут 24-26 градусов тепла.

Статьи по теме:
Аномальная жара в ФРГ: в обмелевших реках находят бомбы времен войны
Экстремальная жара: в Европе ожидается температурный рекорд +50 градусов. И будет еще жарче  (19)

Похожая температура воздуха будет и в иных городах Литвы. В Каунасе, Алитусе, Йонаве, Кедайняй, Тельшяй потеплеет до +25 ºC. На градус прохладнее будет в Клайпеде, Шяуляй, Мариямполе, Мажейкяй. В Утене ожидается 21 ºC тепла.

В среду дожди маловероятны, ветер слабый. Ночью будет тепло и тихо, 13-18 ºC, на Куршской косе - 20-22 ºC. Днём воздух прогреется до 27-32 градусов тепла.

В четверг в Литве будет сухо. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Ночью потеплеет до 16-21 ºC, на взморье - до 22-24 ºC. Днём столбики термометров покажут 28-33 градуса тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

ЕС проводит крупнейшую операцию по борьбе с пожарами во время аномальной жары

Аномальная жара в Европе спровоцировала лесные пожары...

До +48: Как Европа переживает экстремально жаркое лето (2)

Европа проходит через один из самых жарких периодов в...

Выявлена причина небывалой жары по всей Земле (31)

Ученые Оксфордского университета связали жару,...

Общество

Погода: ждут ещё несколько дней утомительной жары (3)

С середины недели снова потеплеет. В пятницу...

Польская молодежь в Литве: русификация, отсутствие инициативы, влияние партии (71)

За годы независимости Литвы было упущено немало...

Суд обязал выдать свидетельство о браке с буквой w в фамилии (6)

В понедельник Участковый суд города Вильнюса обязал...

Почти половина литовцев никогда не меняла места жительства (34)

Почти половина жителей Литвы никогда не меняли место...

Литовцы заняли второе место в мировом соревновании робототехники в Китае (10)

Учащиеся школы робототехники Шарунас Мицкус, Лукас...

TOP новостей

Украина теряет 4 миллиарда евро в год из-за коррупции на таможне (9)

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало...

Россия высылает греческих дипломатов (10)

МИД РФ вручил послу Греции ноту о принятии Москвой...

Погода: ждут ещё несколько дней утомительной жары (3)

С середины недели снова потеплеет. В пятницу...

Польская молодежь в Литве: русификация, отсутствие инициативы, влияние партии (71)

За годы независимости Литвы было упущено немало...

Energijos tiekimas: Электричество в Литве в июле подорожало на 7% (15)

В июле, по сравнению с июнем, электроэнергия в Литве...