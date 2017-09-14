Погода: ждет сильный ветер и осадки

В четверг ночью ожидаются осадки, сильные дожди пройдут на западе страны. Днем будет ветрено, ожидаются прояснения, во многих районах пройдут кратковременные дожди. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет облачно, пройдут небольшие дожди. Ночью будет 12, днем 17 градусов тепла. В Шяуляй ночью пройдет сильный дождь, температура 11 градусов тепла, днем до 16 градусов, из-за дождевых облаков время от времени будет выглядывать солнце. На взморье в первой половине дня дождь, возможна гроза. Температура 14 градусов тепла. Днем облачность снизится, однако по-прежнему будут идти дожди. Температура 16 градусов, сильный ветер.

В пятницу также будет ветрено. Температура снизится, пройдет дождь. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ожидается переменная облачность, будет идти дождь. Ночью температура составит 11, днем 14 градусов тепла. В Шяуляй дождь и облачность. Ночью около 10, днем около 13 градусов тепла. На взморье ожидается сильный дождь. Ночью 13, днем 15 градусов тепла.

В субботу ожидается порывистый ветер, вероятность дождя снизится. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, 10 градусов тепла. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, время от времени будет идти небольшой дождь. Ночью будет около 10, днем около 16 градусов тепла. На взморье температура будет 14–16 градусов, дождь.

В воскресенье будет немного теплее, Ветер успокоится, осадки прекратятся. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, вероятность дождя невелика. Ночью температура составит 11, днем 18 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, днем облака рассеются. Ночью будет 9, днем 15 градусов тепла. На взморье облачность будет небольшой, возможен небольшой дождь. Ночью 13, днем 16–17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели будет похожая погода, облачно с прояснениями. Небольшой дождь пройдет лишь местами.