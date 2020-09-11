Погода: ждет приятный период, но на следующей неделе все изменится

Ученый сказал, что со второй половины следующей недели погода в Литве значительно изменится. Станкунавичюс заметил, что конец сентября и начало октября будут холоднее обычного в Литве.

"В природе есть немало примет осени: ночной туман держится долго, желтеют листья некоторых деревьев, чаще наблюдаются осенние грозы, но они не такие сильные как во второй половине осени и зимой. Сегодня атмосферное давление увеличивается, чаще выглядывает солнце", – заметил доцент.

По словам метеоролога, в выходные усилится ветер, но будет достаточно тепло.

"Уже завтра на востоке усилится ветер, а в воскресенье он станет сильнее на севере и на западе. Однако будет достаточно тепло и днем и ночью - в субботу ожидается 17–22°C", – рассказал специалист.

По нынешним прогнозам, тепло продержится до следующей недели, а в среду воздух прогреется даже до 25 градусов.

"Это еще не бабье лето, для него рано. В середине недели над северо-западной Европой усилится полярный арктический антициклон, поэтому ожидается похолодание", – сказал Станкунавичюс.

"Из-за этого антициклона снизится минимальная температура ночью и утром. В Литве по утрам будет 2–7°C, это уже заморозки на поверхности земли, в низких местах вероятность заморозков очень велика.

Погода начнет меняться с четверга. Будет дуть сильный северный и северо-восточный ветер. Будет малооблачно и без особых осадков", – делился прогнозами метеоролог.

По словам Станкунавичюса, оставшаяся часть сентября не будет дождливой, однако конец сентября и начало октября прогнозируют прохладнее, чем обычно.

"Согласно прогнозам, последняя декада сентября будет находиться под воздействием антициклонов, будет сухо, но возможны заморозки на поверхности почвы. По имеющимся данным, конец сентября и начало октября будут прохладнее обычного", – сказал ученый.