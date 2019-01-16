Погода: ждет еще одна оттепель

После обеда на взморье и на юго-западе страны пойдет снег, до вечера незначительная зона осадков охватит западные и южные районы страны. Вечером у моря и в западной Жемайтии на смену снегу придет мокрый снег, юго-западный ветер усилится до 13 м/с. Температура почти на всей территории страны будет ниже нуля, 1–6 градусов мороза, только в Клайпедском, Тельшяйском, Таурагском и Мариямпольском регионах вечером будет уже 0–3 градуса тепла.

В четверг новый циклон поднимет ветер, ожидаются осадки, начнется оттепель. Ночью на востоке будет идти снег, в Центральной Литве и Жемайтии ожидается мокрый снег, на взморье – дождь. Ожидается гололед. Пока будет идти снег, местами ожидается метель.

Днем будет идти мокрый снег и дождь. Будет дуть сильный ветер – днем в большинстве районов он усилится до 15-20 м/с. Температура постоянно будет повышаться, холоднее всего будет в первой половине ночи, будет 2-7 градусов мороза, на западе от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла. Затем потеплеет, даже на востоке утром будет 0 градусов, днем ожидается 1-5 градусов тепла.

В пятницу ночью снова похолодает, опять пойдет снег, а на дорогах ожидается гололед.