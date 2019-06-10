Погода: жара в Литву вернется с новой силой

В понедельник погоду в Литве определит зона высокого давления. Будет малооблачно, только на западе возможна облачность, однако осадков не ожидается. Температура на севере составит 24-27, на юге 27-29 градусов тепла. В столице страны будет тепло и солнечно, воздух прогреется до 27-29 градусов. На взморье ожидается небольшая облачность, будет 24-26 градусов выше нуля.

Во вторник ожидается небольшая облачность, осадков не ожидается. На северо-востоке ночью будет 14-16, а на юге 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28-32 градусов.

В среду днем будут формироваться дождевые облака. Местами пройдет небольшой дождь, ожидается гроза. Ночью будет 16-21, днем 28-33 градусов тепла.

В четверг будет жарко и душно. Днем ожидается 28-33 градуса тепла. Местами, в основном на севере, будут формироваться дождевые облака, пройдут небольшие дожди с грозами (наиболее вероятно - на севере страны).

В пятницу местами пройдут сильные дожди с грозами. Температура ночью 17–22 градусов, днем 24–29, на западе местами 21–23 градуса тепла.