На северо-востоке рядом с Биржай, Паневежисом и Утеной будет 17-19, в Вильнюсе не будет выше 20 градусов. Темпее всего будет на юго-западе: в Таурагском, Мариямпольском и Алитусском округе будет 20-24 градуса.
В четверг ночью будет облачно с небольшими прояснениями. Будет сухо и спокойно. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура утром 9-14 градусов.
Днем на большей части территории страны появятся дождевые облака, пройдет кратковременный небольшой дождь. Местами возможны грозы. Северо-западный ветер не даст прогреться воздуху. Во многих районах будет 19-21, местами 22-23 градуса.
Депутаты Литвы завершают сбор подписей под импичментом четырем судьям
В среду литовские депутаты сообщили, что завершают сбор...
Литовские приставы арестовали российское судно: за долги продают с аукциона (1)
За два миллиона евро с аукциона в Литве продают судно,...
Президент Литвы не спешит перебираться в Турнишкес (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в начале июня...
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (13)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
В Литве – мероприятия по случаю 28-ой годовщины событий в Медининкай (54)
В среду состоятся торжественные мероприятия на границе...
TOP новостей
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (13)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят (12)
Самое страшное и неприятное событие во...
Литовские приставы арестовали российское судно: за долги продают с аукциона (1)
За два миллиона евро с аукциона в Литве продают судно,...
Президент Литвы не спешит перебираться в Турнишкес (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа в начале июня...
Президент Литвы призывает временно остановить "стирание исторической памяти" (50)
Литовский президент Гитанас Науседа призывал ввести...