Погода: жара спадет лишь ненадолго

Днем, особенно после обеда, во многих будет облачно, но вероятность дождя выше на севере страны. Ожидается сильный западный ветер, температура 22–27 градуса.
Во вторник ночью без дождя, местами туман. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура ночью 12–17, на взморье 20–22 градусов. Днем будет 22–27 градусов.
В среду в Литву снова придет жара. Вероятность дождя невелика. Температура ночью 13–18 градусов, только на косе 21–23. Днем температура поднимется до 26–31 градусов. Особенно жарко будет на западе страны.
В четверг без дождя. Температура ночью будет ниже 16–21, на взморье 22–24, днем 28–33 градуса.
В пятницу вероятность дождя невелика. Ночью 17–22, на взморье 24 градуса тепла. Днем 27–32 градусов, усилится ветер.
В выходные погода изменится. Знойная жара отступит.
В субботу в западных районах пройдут на западе, на востоке будет жарко. В воскресенье станет прохладнее во всей Литве.
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