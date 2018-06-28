Жаркая погода в Литву вернулась ненадолго – уже в последние дни июня похолодает. В выходные во многих районах пройдут дожди, поднимется ветер.
Pajūryje pila lietus
© Edvinas Urnikas

В четверг станет еще теплее, будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе ночью 15, днем 27–28 градусов. В Шяуляй ночью 14, днем 26 градусов тепла. На взморье будет ясно. Ночью 16, днем 24 градуса тепла.

В пятницу ожидаются перемены. На взморье похолодает раньше всего. После обеда ожидается облачная погода, возможен дождь. Поднимется ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17, днем около 27 градусов тепла. Во второй половине дня появятся дождевые облака. В Шяуляй небо будет ясным, будет 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24 градусов, вечером пойдет небольшой дождь. На взморье после обеда усилится ветер. Ночью 17, днем 20 градусов тепла.

В субботу будет прохладнее, чуть более 20 градусов. Возможен небольшой дождь. Усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 12, днем около 18–19 градусов тепла. В Шяуляй ночью 12, днем 17 градусов тепла. У моря облачность будет менее высокой, ночью до 13, днем до 16 градусов тепла.

В воскресенье будет еще прохладнее. В большинстве районов пройдут дожди. Сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе днем 14–16, в Шяуляй до 15 градусов. На взморье будет пасмурно с небольшими прояснениями, температура 16 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, первая неделя июля будет прохладной, во многих районах ожидаются осадки, сильный ветер. Позже потеплеет, дожди будут идти реже.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Mitologinio pažintinio tako eksponatas Liepų pavėsinė Kačėniškės piliakalnis

Таинственное литовское озеро: мужчинам в нем купаться не рекомендуется

Команда портала GRYNAS.lt исследует красоты литовской...

Погода: жара порадует всего несколько дней

Жаркая погода в Литву вернулась ненадолго – уже в...

Советник премьер-министра: хороший врач в Литве может заработать 5000 евро (27)

Зарплаты врачей и медсестер в Литве отличаются в...

Евреи Литвы критикуют решение праздновать годовщину восстания 1941 года (91)

Еврейская община Литвы 27 июня раскритиковала решение...

Науседу ждут хорошие новости: его рейтинг растет (44)

Самые яркие из возможных кандидатов на пост президента...

TOP новостей

Советник премьер-министра: хороший врач в Литве может заработать 5000 евро (27)

Зарплаты врачей и медсестер в Литве отличаются в...

В центре Вильнюса планируют "новый Перкункемис" (5)

Что лучше – строить в центральной части новые большие...

Президент Литвы рассказала о последнем шаге по интеграции в Европу (12)

Политическое соглашение о синхронизации электросетей...

Погода: жара порадует всего несколько дней

Жаркая погода в Литву вернулась ненадолго – уже в...

Mitologinio pažintinio tako eksponatas Liepų pavėsinė Kačėniškės piliakalnis

Таинственное литовское озеро: мужчинам в нем купаться не рекомендуется

Команда портала GRYNAS.lt исследует красоты литовской...