Погода: жара порадует всего несколько дней

В четверг станет еще теплее, будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе ночью 15, днем 27–28 градусов. В Шяуляй ночью 14, днем 26 градусов тепла. На взморье будет ясно. Ночью 16, днем 24 градуса тепла.

В пятницу ожидаются перемены. На взморье похолодает раньше всего. После обеда ожидается облачная погода, возможен дождь. Поднимется ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 17, днем около 27 градусов тепла. Во второй половине дня появятся дождевые облака. В Шяуляй небо будет ясным, будет 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24 градусов, вечером пойдет небольшой дождь. На взморье после обеда усилится ветер. Ночью 17, днем 20 градусов тепла.

В субботу будет прохладнее, чуть более 20 градусов. Возможен небольшой дождь. Усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 12, днем около 18–19 градусов тепла. В Шяуляй ночью 12, днем 17 градусов тепла. У моря облачность будет менее высокой, ночью до 13, днем до 16 градусов тепла.

В воскресенье будет еще прохладнее. В большинстве районов пройдут дожди. Сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе днем 14–16, в Шяуляй до 15 градусов. На взморье будет пасмурно с небольшими прояснениями, температура 16 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, первая неделя июля будет прохладной, во многих районах ожидаются осадки, сильный ветер. Позже потеплеет, дожди будут идти реже.