Погода: жара отступит, изменения ожидаются по всей Литве

Кратковременные дожди пройдут во всех районах, а более обильные осадки ожидаются в центральной и северной части страны. Дожди могут пройти и не раз, местами с грозами. Ветер западного направления будет порывистым, местами скорость его составит 15-18 м\с. На взморье и в северной Жемайтии будет 15-17 градусов тепла, в центральных и юго-западных районах – 16-18, в Вильнюсском и Алитусском уездах – 17-19, а в южной и восточной части страны ожидается 20 градусов тепла.

В четверг погода ожидается очень похожей на такую, какая была во вторник. Ночью местами в западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди. Подует сильный ветер юго-западного, западного направления. Температура ночью составит 8-13 градусов тепла, прохладнее всего будет в северных районах, теплее всего – на взморье.

В четверг днем над большей частью регионов страны пройдут облака с кратковременными дождями. Юго-западный, западный ветер останется порывистым, кое-где скорость его порывов составит 15-17 метров в секунду. Температура ожидается на 1-2 градуса выше, чем в среду.