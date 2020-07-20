aA
В понедельник в Литве погоду еще обусловит зона высокого давления, однако уже такого солнца, как в предыдущие дни, не будет. Будет облачно, а после обеда во многих районах пройдут небольшие, кратковременные дожди, местами с грозами. Все еще будет тепло - 25–30 градусов, увеличится влажность, поэтому будет душно.
Погода: жара из Литвы вот-вот уйдет
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В Вильнюсе после обеда также прогнозируют небольшой дождь. Температура составит 27–29 градусов.

Во вторник над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт, который вытеснит жаркую погоду. Ночью на западе и в центральных районах пройдут дожди, на восток дожди придут утром. Местами возможны грозы. Ночью будет 13–18 градусов тепла.

Во вторник днем интенсивные дожди будут идти на востоке. В других районах ожидаются небольшие дожди. После обеда возможна гроза. Днем на взморье и на севере будет 18, на юге 21–23 градуса тепла. В середине дня погоду обусловит активный циклон.

В среду ночью на западе, а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Днем дожди будут сильными, местами с грозами. Ночью будет 9–14, днем 16–21 градус тепла.

Похожей погода будет и в четверг. Ночью дожди пройдут местами и несильные, а днем кратковременные дожди будут идти по всей Литве. После обеда местами ожидается гроза. Температура опустится до 8–13 градусов, на косе будет немного теплее. Днем будет всего 15–20 градусов.

В пятницу циклон уйдет, осадков будет меньше, на юге вообще может быть без осадков. Ночь еще будет прохладной, а днем воздух должен прогреться до 17–22 градусов.

В выходные погода уже будет более спокойной и теплой. В субботу еще может идти дождь, а в воскресенье, скорее всего, осадков не ожидается.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (19)

Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...

Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание (2)

Электростанция в Электренай все еще работает. Два...

С работы хотят уйти 1100 педагогов, на выходные пособия выделено 5,3 млн. евро (1)

Приближается новый учебный год. С работы хотят уйти 1100...

Погода: жара из Литвы вот-вот уйдет (1)

В понедельник в Литве погоду еще обусловит зона...

Kavinės Jonavoje „Požiūris“ savininkai Evaldas ir Romas Kavinės Jonavoje „Požiūris“ savininkai Evaldas ir Romas

От работы на птицефабрике в эмиграции до собственного бизнеса в Литве: все смеялись, но у нас была идея и мы ее развивали (67)

Эвальдас (35) и Ромас (30) - бывшие соседи, друзья, а...

|Maža didelių žinių kaina