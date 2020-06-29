Погода: жара из Литвы в скором времени уйдет

На западе Литвы день будет пасмурный. Ожидаются интенсивные дожди с грозами. Пройдут сильные ливни. Воздух прогреется до 20–23, на востоке до 25–27 градусов тепла.

На востоке страны первая половина дня будет солнечной. В тени будет 27–29 градусов тепла. Будет душно. После обеда увеличится облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Мощные грозовые тучи придут вечером. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные, кое-где ожидается град и сильный ветер - до 15–20 м/с.

Во вторник днем над Литвой пройдет волна холодного фронта. По всей стране ожидаются дожди, на юге и на востоке местами сильные. На востоке будут идти дожди с грозами. Порывы ветра составят 15 м/с. На востоке температура опустится до 15–17 градусов, на западе - до 12–14 градусов, только на взморье будет немного теплее.

Во вторник днем погода немного улучшится. Будет облачно с прояснениями. Интенсивные дожди прогнозируют на востоке страны. После обеда ожидаются грозы. Ветер западный, местами до 7–12 м/с, кое-где порывы достигнут 15–20 м/с. Днем до 19–24 градусов тепла.

В среду погоду обусловит крайняя часть атлантического циклона. Ночью на северо-западе, днем во многих районах пройдут небольшие дожди с грозами. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 11–16, днем 18–23 градуса тепла.

В четверг осадков будет меньше, ветер успокоится, температура составит 11–16 градусов. Днем приблизится небольшой южный циклон, поэтому в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Днем будет 21–26 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах, а днем в основном на востоке ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Ветер западный. Ночью будет не ниже 13–18, а днем 19–24 градуса тепла.