Сейчас в Литве установилась зимняя погода: лежит снег, мороз и не думает отступать, напротив, он только усилится. В пятницу во многих районах выпадет снег, а в выходные температура немного понизится, поэтому снежный покров сохранится. В начале следующей недели похолодает еще больше, поэтому спешите радоваться зиме.
© DELFI / Andrius Ufartas


В ночь на пятницу осадков будет немного, однако днем во многих районах снова будет идти снег, местами сильный. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, ожидается снег. Температура будет удерживаться в пределах –2 градусов. В Шяуляй –3, снег. На взморье небольшой снег, –2–1 градус.

В субботу будет немного холоднее. Ожидается переменная облачность, местами снег. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег, изредка будет выглядывать солнце. Ночью до –5, днем –2 градуса. В Шяуляй в первой половине дня небольшой снег, будет –4 градуса. Днем около –1 градуса. На взморье возможны прояснения, небольшой снег. Ночью до –4, днем около 0.

В воскресенье местами снег, однако облаков будет уже меньше, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью –5, небольшой снег. Днем –3–2 градуса, o вечером похолодает. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, –7 градусов. Днем ожидаются прояснения, –3. На взморье небольшая облачность. Ночью до –6, днем –2–1 градус.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.

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