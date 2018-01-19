В ночь на пятницу осадков будет немного, однако днем во многих районах снова будет идти снег, местами сильный. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, ожидается снег. Температура будет удерживаться в пределах –2 градусов. В Шяуляй –3, снег. На взморье небольшой снег, –2–1 градус.
В субботу будет немного холоднее. Ожидается переменная облачность, местами снег. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег, изредка будет выглядывать солнце. Ночью до –5, днем –2 градуса. В Шяуляй в первой половине дня небольшой снег, будет –4 градуса. Днем около –1 градуса. На взморье возможны прояснения, небольшой снег. Ночью до –4, днем около 0.
В воскресенье местами снег, однако облаков будет уже меньше, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью –5, небольшой снег. Днем –3–2 градуса, o вечером похолодает. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, –7 градусов. Днем ожидаются прояснения, –3. На взморье небольшая облачность. Ночью до –6, днем –2–1 градус.
Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.
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