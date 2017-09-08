Погода: выходные ожидают быть теплыми

В пятницу ночью будет преобладать переменная облачность, местами ожидается несильный дождь, слабый западный ветер. Днем - с прояснениями, лишь кое-где пройдет кратковременный дождь, а вечером через западную часть страны придут дождевые облака. Усилится юго-западный, западный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах между облаками должно появиться солнце, после обеда - несильный дождь. Воздух прогреется до 16-17 градусов. В Шяуляй ожидается переменная облачность. Ночью термометры зафиксируют 8, днем - 15 градусов. На взморье в первой половине суток - слабая облачность, 12 градусов. Днем облачность возрастет, после обеда пройдет дождь, температура поднимется до 15-16 градусов.

В субботу ночью будет пасмурно, во многих районах ожидаются осадка и сильный южный ветер. Днем небо прояснится, будет преобладать приятное тепло. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, 11-13 градусов. День обещает быть солнечным, температура поднимется до 22 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет облачно, дождь, 11 градусов. Днем местами между облаками появится солнце, 19-20 градусов. На взморье будет ветрено. Ночью будет накрапывать, температура порядка 15 градусов. День порадует солнцем, воздух прогреется до 19 градусов.

В воскресенье ночью и отчасти днем во многих районах будет ясно, за исключением западных, где в первую очередь появятся дождевые облака. Сохранится южный ветер средней силы. В Вильнюсском и Каунасском округах ночью будет ясно, 13-15 градусов. Днем в Вильнюсе воздух прогреется до 22, в Каунасе до 24 градусов. После обеда облачность возрастет, ожидаются осадки. В Шяуляй ночью будет ясно, однако уже после обеда придут дождевые облака. Температура поднимется до 22 градусов. На взморье ночь ожидает быть звездной, однако уже утром потихоньку возрастет облачность, начнется дождь. Ночью будет около 16, днем - около 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в понедельник температура почти не изменится, будет преобладать сильная облачность. В первой половине дня во многих районах пройдет дождь, а днем среди облаков временами будет появляться солнце. Во вторник местами будет еще теплее, однако в большинстве районов пройдет дождь. В среду тепло уйдет, а ветер усилится, вновь будет накрапывать.