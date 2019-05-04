Погода: выходные ожиданий не оправдают

В субботу над странами Балтии пройдёт небольшой циклон, который зацепит и Литву.
© DELFI / Vytautas Benokraitis

В субботу ночью будет переменная облачность. Местами, с большей вероятностью в западных и северных районах, ожидаются кратковременные осадки - дождь, местами мокрый снег. Ветер переменного направления, несильный. Температура воздуха ночью упадёт до 1-5°С, а кое-где может опуститься и ниже нуля. В большинстве районов страны вероятны заморозки.

В субботу днём будет облачно с прояснениями. Зона осадков охватит большую часть територии страны. На юго-востоке Литвы осадки ожидаются не обильные и не везде. В Таурагском, Каунасском, Паневежском уездах пройдут дожди средней интенсивности, а в северо-западных районах страны опять можно ожидать не только более интенсивого дождя, но и мокрого снега. Ветер юго-западный, средней интенсивности. Холод не уйдёт - максимальная температура составит 8 градусов тепла на взморье и в Северной Жемайтии, 12-13°С в более сухой юго-восточной окраине страны.

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В воскресенье над регионом Литвы сформируется небольшая область более высокого атмосферного давления. Облака рассеются, уменьшится вероятность осадков. Ночью, когда небо прояснится и утихнет ветер, будет 1-2 градуса тепла, а поверхность почвы во многих местах вновь убелят заморозки до 0-5 градусов мороза. Минимальной вероятность заморозков на этот раз будет в юго-восточной части Литвы, где небо будет укрыто облаками проходящего над Беларусью атмосферного фронта.

В воскресенье днём прояснений должно быть больше, а дождей не ожидается. Исключением может быть лишь восточная окраина страны, если упомянутый атмосферный фронт будет проходить ближе. Подует ветер северного направления средней силы. Температура воздуха - 10-15°С.

В понедельник ночью погода будет похожа на субботнюю: тихо, прохладно и с заморозками в большинстве регионов страны, за исключением восточной её окраины. Днём облаков станет больше, в восточной части страны ожидается дождь. Ветер непостоянного направления, несильный. Воздух днём прогреется до 11-16 градусов тепла.

Вторник обещает быть более сухим и тёплым.

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