Погода: выходные будут прохладными, местами пройдут дожди

В субботу днём по всей стране ожидается переменная облачность, а также кратковременные дожди. Больше всего осадков выпадет на западе и северо-западе Литвы. Ветер переменного направления, 4-9 м/с, на взморье юго-западный ветер может усилиться и до 14 м/с. Максимальная температура воздуха - 16-21°C.
В Вильнюсе в субботу будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь. Ветер переменного направления, слабый, 4-9 м/с. Днём термометры покажут 18-20°C.
В Алитусе и Мариямполе потеплеет до 19°C. На градус прохладнее в Шяуляй, Паневежисе, Утене. В Каунасе, лайпеде, Мажейкяй, Йонаве, Тельшяй - 17°C. В Кедайняй - 16 градусов тепла.
В воскресенье похолодает ещё заметнее. Ночью кое-где могут пройти дожди. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°C, на взморье теплее, 12-14°C. Днём ожидается 16-20 градусов тепла.
В понедельник потеплеет. Ночью дожди пройдут лишь в западных районах страны, возможны грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°C, на взморье 12-14°C, днём - 18-23 градуса тепла.
В ближайшие дни погода ожидается без осадков и очень тёплая.
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