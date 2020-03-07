Погода: выходные будут дождливыми

Днем ветер утихнет, а в вечерние время почти не будет ощущаться. Температура будет неохотно повышаться, всего 3-4 градуса тепла в северных районах, примерно 5-6 градусов тепла в других местах и всего 7-8 градусов в юго-западной части страны.
Небольшой дождь в воскресенье вечером ожидается во многих районах страны. Ветер по-прежнему будет слабым, а в некоторых местах ожидается туман. Температура немного понизится до 1-4 градусов тепла.
8 марта циклон будет постепенно перемещаться на северо-восток. К сожалению, осадков пока не избежать. В большинстве районов ожидается небольшой дождь. Ветер будет медленно дуть с запада, но все равно останется слабым. В течение дня температура воздуха поднимается до 5-9 градусов тепла.
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