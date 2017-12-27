В среду вечером и утром, в южной и восточной частях страны будет около -1-0 градусов холода, ожидается гололедица. В других районах прогнозируется положительная температура. В течение дня ожидаются прояснения, вероятность осадков небольшая. Будет дуть несильный южный ветер. В Вильнюсе будет преобладать переменная облачность.

Ночью будет около нуля, днем - около 3 градусов по Цельсию. В Каунасе будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 1, днем поднимется до 4 градусов тепла. В Шяуляй температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла. Осадки не прогнозируются, ожидается переменная облачность. На взморье будет малооблачно, ожидается порывистый ветер. Будет около 3-5 градусов тепла.

В четверг будет дуть довольно сильный южный ветер, местами пройдут небольшие осадки. Ночью температура будет колебаться в пределах нуля, дороги могут быть скользкими. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ожидается небольшая облачность, осадков не ожидается.

Ночью будет около 2, днем - около 5-6 градусов тепла. В Шауляй будет облачно. Ночью температура достигнет нуля, днем будет 4 градуса тепла. На взморье ожидаются осадки. Ночью термометры будут фиксировать 3, днем - 6 градусов тепла.

В пятницу во многих районах пройдут дожди, будет дуть несильный южный, юго-западный ветер, порывы которого будут особенно ощущаться у Балтийского моря. В Вильнюсе и Каунасе прогнозируется дождливая погода. Ночью столбик термометра будет показывать 3, днем - 5 градусов тепла.

Gismeteo.lt, в Шяуляй дождь будет идти и днем, и ночью. Ночью там будет около 2, днем - около 4 градусов тепла. На побережье температура будет колебаться в районе 5 градусов тепла, пройдет дождь, будет дуть сильный ветер.