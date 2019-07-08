Сегодня погоду в Литве обусловит юго-западная часть циклона, с севера придет активный атмосферный фронт.
На западе и на севере страны днем будет облачно, прояснений будет немного. Местами будут идти дожди, кое-где сильные. Скорость ветра 8–13 м/с, местами порывы достигнут 15–17 м/с. Температура всего 15–18 градусов.
На юге и на востоке страны первая половина дня будет более светлой и без осадков, однако днем соберутся облака, а после обеда пойдет дождь. Местами возможны грозы. Будет дуть сильный ветер. Днем здесь будет 18–20 градусов.
В Вильнюсе будет облачно с прояснениями. После полудня местами пройдет дождь, возможна гроза. Будет ветрено, температура составит 18 градусов тепла.
Во вторник ночью этот атмосферный фронт пройдет над южной частью страны. Там будут идти интенсивные дожди, в Клайпедском и Таурагском районах будут идти сильные дожди. Температура ночью будет 12–14 градусов. На севере страны будет больше прояснений, поэтому осадков там будет меньше, осадков будет меньше. Однако по-прежнему будет прохладно – ночью 9–11 градусов.
Во вторник днем над Литвой пройдет еще один атмосферный фронт. Снова во многих районах пройдут сильные дожди, местами с грозами. Температура днем будет 16–21 градус тепла.
В ночь на среду осадков будет меньше, хотя небольшие дожди возможны во многих районах. Ночью температура составит 9–14 градусов тепла.
В среду днем будет дуть сильный северный ветер, температура снизится. Небо заволокут дождевые облака, время от времени будет идти дождь или даже град. После обеда местами пройдут грозы. Днем будет 16–19 градусов тепла и только местами чуть теплее.
В четверг и в пятницу погоду в Литве обусловит зона низкого давления, будет облачно с прояснениями. Прогнозируют небольшие дожди. Температура ночью будет 8–13, а днем 17–22 градусов тепла.
Согласно прогнозам, в Выходные над Скандинавией сформируется зона более высокого давления. Тогда с севера придет более сухая, но холодная погода. По ночам будет ниже 10, а днем 16–18 градусов тепла.
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