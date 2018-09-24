Погода: всю неделю будут идти дожди

Днем ожидаются прояснения, дождь будет идти с перерывами. Местами прогнозируют град и грозу. Температура 10–15°C. В Вильнюсе дождь, будет 11–13 градусов.

Перемен не ожидается и во вторник. Сильный ветер принесет дождевые облака. Ночью их будет меньше, а дожди будут идти местами. Днем небольшие дожди не раз пройдут в разных городах. Температура ночью 4–9, на косе 10–12, днем 9–14 градусов.

В среду ночью небольшой дождь прогнозируют на юго-западе страны. Ночью 4–9, на взморье 11–13 градусов. Днем будет дождливо, усилится ветер. На море ожидается шторм. Время от времени прогнозируют дождь. Днем будет несколько теплее, чем в начале недели, но из-за сильного ветра этого мы не почувствуем.

Бурной погода будет и в ночь на четверг, будет идти дождь. Температура ночью 7–12 градусов. Днем также будет ветрено, пройдут небольшие кратковременные дожди, температура 13–18 градусов.

В пятницу ночью будет ветрено и дождь, хотя температура уже поднимется выше: до 8–13 градусов. Днем сильный ветер, температура 10–15 градусов.

В субботу будет холодно, но без сильных дождей. Осадки ночью прогнозируют на взморье, днем они распространятся и на другие районы.

В ночь на воскресенье будет холодно, всего 2–7 градусов, а на почве местами возможны заморозки. Только на взморье будет теплее - 8–12 градусов. Днем будет солнечно, но воздух прогреется только до 10–15 градусов, а вечером на взморье поднимется ветер и пригонит дождевые облака.