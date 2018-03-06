Во вторник без особых перемен: мороз ослабеет, без осадков. Ночью возможен гололед, утром туман. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью –8, днем –2 градуса. В Шяуляй в первой половине дня облачно, температура –9, днем –2 градуса. На взморье ночью будет облачно, –5 градусов. Днем будет солнечно, около нуля.

В среду усилится ветер, станет пасмурно, прогнозируют осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью –6, днем осадки, будет –1–0 градусов. В Шяуляй ночью небольшая облачность, –10 градусов. Днем осадки, будет –2 градуса. На взморье ночью без осадков, будет –6 градусов. Днем около нуля, во второй половине дня снег.

В четверг потеплеет, ожидаются смешанные осадки. В Вильнюсе и Каунасе мокрый снег. Ночью –2–1 градус. Днем до 2 градусов тепла. В Шяуляй снег. Ночью –4, днем около 0. На взморье ожидаются смешанные осадки. Ночью –1, днем 1–2 градус тепла.

В пятницу погода также будет мрачной и с осадками. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе мокрый снег и дождь. Ночью около 0, днем 2–3 градуса тепла. В Шяуляй мокрый снег. Ночью –1, днем до 2 градусов тепла. На взморье ожидаются смешанные осадки, температура 1–2 градуса тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.