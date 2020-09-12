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Сегодня погоду в Литве обусловит северо-западная часть антициклона. Ожидается переменная облачность: в начале дня немало облаков соберется на востоке, а к вечеру облака появятся и в Жемайтии.
Погода: возвращается литовское лето
© Orijus Gasanovas

Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 18 градусов на северо-востоке и до 23 в Жемайтии и Сувалькии.

В ночь на воскресенье в Литву придут облака скандинавского циклона. На севере местами пройдет небольшой дождь. Днем облака рассеются, вероятность дождя не велика. Ночью будет облачно и тепло - 11–16 градусов, а днем 16–21 градус выше нуля.

В ночь на понедельник на севере местами снова пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ночью будет 12–17, а днем 18–23 градуса тепла.

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