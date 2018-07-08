В понедельник погода почти не изменится, ночью не будет дождя, а днём польёт лишь местами, скорее всего, в восточных регионах. Дождь могут сопровождать молнии. Ночь во многих районах самая низкая температура будет составлять от 12 до 14 градусов, немного облачным днём в Каунасе и Паневежисе термометры покажут 25 градусов, над Вильнюсом облаков будет немного больше, потеплеет до 23 градусов.
Во вторник днём над Литвой прибавится влажных облаков, кратковременные дожди будут охватывать большую часть страны, а местами прогремят грозы. Температура слегка изменится.
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