В воскресенье будет переменная облачность, местами пройдёт непродолжительный дождь, кое-где может прогреметь и гроза. Скорость северо-западного ветра составит 6-11 м/с. День будет приятно тёплым, порадует летней температурой: взморье снова станет самым свежим - около 21 градуса. А чем дальше вглубь континента, тем теплее: в Шяуляй 22, Паневежисе 23, в Дзукии и Сувалкии солнце прогреет воздух до 24-26 градусов.
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В понедельник погода почти не изменится, ночью не будет дождя, а днём польёт лишь местами, скорее всего, в восточных регионах. Дождь могут сопровождать молнии. Ночь во многих районах самая низкая температура будет составлять от 12 до 14 градусов, немного облачным днём в Каунасе и Паневежисе термометры покажут 25 градусов, над Вильнюсом облаков будет немного больше, потеплеет до 23 градусов.

Во вторник днём над Литвой прибавится влажных облаков, кратковременные дожди будут охватывать большую часть страны, а местами прогремят грозы. Температура слегка изменится.

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