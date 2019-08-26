Такую приятную погоду Литве дарит зона высокого давления, установившаяся над Средней и Центральной Европой. Небольшое изменение положения этого поля приведет к незначительным переменам: иногда появится больше облаков, изменится сила ветра.
По данным синоптиков, неделя начнется с теплой погоды, будет теплее, чем в минувшие выходные. Особенно тепло будет на севере, где воздух прогреется до 29 градусов. Тепло будет и в других регионах – на востоке и на взморье будет 26, а на большей части территории страны 27–28 градусов.
Во вторник погода будет примерно такой же. Ночь ожидается ясной, прохладной, днем будет солнечно, жарко и спокойно. Температура ночью составит 12–17, днем 26-29 градусов тепла.
В среду также еще будет ясно. Ночью 12-17 градусов, днем на востоке станет прохладнее - 23–25 градусов, likusна остальной части страны 26–29 градусов.
В четверг будет сухо. Ночью на востоке будет всего 11–13 градусов, в других районах 14–17 градусов тепла. Днем от 22 на востоке до 26–28 градусов на западе.
В пятницу утром и днем на западе возможен дождь, местами с грозами. Температура днем будет 21-26 градусов.
После небольшого дождя в субботу ночью, в выходные снова установится сухая и теплая погода.
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