Погода: воздух прогреется до 30 градусов

В Вильнюсе также прогнозируют дождь с грозой. Максимальная температура 27-29 градусов.
Во вторник осадков будет меньше. Небольшие дожди пройдут лишь в немногих районах. Ночью будет 13-18 градусов. Только на северо-востоке 10-12. Днем температура поднимется до 22-27 градусов. В Аукштайтии будет всего 20-21 градус.
В среду без осадков. Утром будет 8-13, на Куршской косе 14-16 градусов тепла. Днем будет 19-24, в Аукштайтии местами до 17 градусов.
В четверг ночью вероятность дождя невелика. Ночью будет 9-14 градусов. Днем местами прогнозируют дожди с грозами. Температура медленно поднимется до 19-24 градусов.
В пятницу придут дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью 8-13, на косе 14-16. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.
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