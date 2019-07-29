Погода: воздух прогреется до 30 градусов

Сегодня над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. В понедельник днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Местами с грозами. Во время грозы ветер местами усилится до 15 м/с. Температура будет очень разной. Во многих районах будет 25-30, в Сувалькии местами до 32 градусов. На северо -востоке будет 22-24 градуса тепла.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В Вильнюсе также прогнозируют дождь с грозой. Максимальная температура 27-29 градусов.

Во вторник осадков будет меньше. Небольшие дожди пройдут лишь в немногих районах. Ночью будет 13-18 градусов. Только на северо-востоке 10-12. Днем температура поднимется до 22-27 градусов. В Аукштайтии будет всего 20-21 градус.

В среду без осадков. Утром будет 8-13, на Куршской косе 14-16 градусов тепла. Днем будет 19-24, в Аукштайтии местами до 17 градусов.

В четверг ночью вероятность дождя невелика. Ночью будет 9-14 градусов. Днем местами прогнозируют дожди с грозами. Температура медленно поднимется до 19-24 градусов.

В пятницу придут дождевые облака, местами пройдут небольшие дожди. Температура ночью 8-13, на косе 14-16. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.

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