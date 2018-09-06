В четверг в Литве будет облачно с прояснениями. В западных районах местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура составит 22–27°C. В Вильнюсе будет пасмурно, время от времени будет выглядывать солнце. Вероятность дождя невелика. Воздух прогреется до 24-26°C. Очень тепло будет в Паневежисе - до 27°C. В Жемайтии будет прохладнее.
В пятницу местами небольшие дожди, возможны грозы. Ночью будет 10–15°C, днем 22–26°C.
В субботу днем прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Ночь будет теплой - 11–16°C, днем 23–27°C.
В воскресенье дождь, днем с грозой. Температура снизится до 11–16°C, а днем поднимется до 23–27°C, на западе - 20–22°C.
В начале следующей недели будет тепло и сыро.
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