Погода: воздух прогреется до 26 градусов

В ближайшие дни погоду в Литве обусловит зона высокого давления, осадков не прогнозируют.
В четверг в Литве будет солнечно. В южной части территории страны ожидается небольшая облачность. На севере небо будет безоблачным. Больше всего температура поднимется на юге страны. Днем воздух там прогреется до 25-26, на севере до 23-24 градусов тепла.
В Вильнюсе будет сухо, безоблачно. Днем воздух прогреется до 24-26 градусов. Каунасцев также ждет теплая погода. Потеплеет и на взморье. Воздух там прогреется до 25 градусов, будет солнечно и спокойно. Вода в Балтийском море прогреется до 19 градусов.
В пятницу погода практически не изменится. Вероятность дождя будет небольшой. Ночью ожидается 10-15, днем 23-27 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый порядок оплаты отпуска по уходу за ребенком эксперт называла насмешкой Соцмин уверяет, что не работать будет выгодно (2)
Министерство социальной защиты и труда Литвы ( Соцмин )...
Каунасский очаг коронавируса разгорается - установлены еще два случая (10)
В каунасской компании Hegelmann Transporte зарегистрированы...
Министр: необходимости возвращаться к обязательному ношению масок пока нет (11)
Сейчас нет необходимости возвращаться к обязательному...