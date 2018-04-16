В понедельник местами воздух прогреется до 24 градусов. Однако во второй половине дня ожидается гроза, дождь. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью 10, днем до 22, в Каунасе до 23 градусов тепла. Вечером облачность увеличится, ожидается дождь с грозой. В Шяуляй дождь. Ночью 11, днем 19 градусов. На взморье дождь. Ночью 10, днем 16 градусов тепла.

Во вторник будет прохладнее. Ночью местами гроза, дождь. Днем солнце скроется за облаками. В Вильнюсе и Каунасе температура 11–15 градусов, ночью небольшой дождь, гроза. В Шяуляй ночью 6, днем 14 градусов тепла. Облачно. На взморье 6–9 градусов тепла, пасмурно.

Со среды потеплеет. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью около 5, днем 16 градусов тепла. В Шяуляй облачно, без осадков. Ночью 4, днем 15 градусов тепла. На взморье пасмурно. Ночью небольшой дождь, 4 градуса, днем до 7 градусов.

В четверг солнечно. В Вильнюсе и Каунасе ночью 6, днем 17–18 градусов тепла. В Шяуляй ночью 6, днем 17 градусов. На взморье ночью пасмурно, 4 градуса. Днем выглянет солнце, до 11 градусов.

В пятницу снова воздух прогреется до 20 градусов, только на взморье будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе солнечно, ночью 7, днем 19 градусов тепла. В Шяуляй ясно, ночью 6, днем 18 градусов тела. У моря ночью 4, днем 9 градусов тепла.

Согласно www.gismeteo.lt, в субботу ожидается до 22 градуса, однако местами ожидается дождь. В воскресенье будет прохладнее, возможен небольшой дождь.