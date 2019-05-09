Сегодня в Литве ожидается переменная облачность: утром будет солнечно, днем на востоке повысится облачность, а к вечеру – облачность увеличится и на западе. Вероятность дождя будет невелика. По мере изменения давления, усилится ветер. На востоке воздух прогреется до 14–17 градусов тепла, а на западе до 18–19, на юге местами до 20 градусов.
В столице будет облачно с прояснениями, однако дождя не будет. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов.
В ночь на пятницу будет облачно с прояснениями, однако осадков не ожидается. Хорошая весть для садоводов и огородников: облака не дадут воздуху остыть, поэтому температура ночью будет выше нуля, примерно 4–9 градусов тепла, а на поверхности почвы небольшие заморозки возможны разве что на юго-востоке страны.
В пятницу днем в Литву придут дождевые облака. К сожалению, дожди пройдут лишь местами, они будут кратковременными, наибольшая вероятность осадков на юге и на западе страны. Температура воздуха в пятницу составит 15–19 градусов тепла.
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