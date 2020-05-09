Погода: воздух прогреется до 20 градусов тепла

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В субботу днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Днем появятся облака, но солнце все же будет радовать нас. Вероятность дождя в этот день невелика. Будет дуть юго-западный, южный ветер. Придет тепло, воздух прогреется до 15-20 градусов, теплее всего будет на юге. Прохладнее будет на взморье - 12-14 градусов тепла.
В субботу вечером облака рассеются, небо станет ясным. Осадков не ожидается. Ночью будет 2-7 градусов тепла, в Жемайтии небольшие заморозки.
В воскресенье днем облачность увеличится, однако вероятность дождя останется небольшой. Воздух прогреется до 15-20 градусов, на юго-востоке до 21-22 градусов.
В понедельник придет зона низкого давления, ожидаются перемены.
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