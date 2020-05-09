Погода: воздух прогреется до 20 градусов тепла

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В субботу днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Днем появятся облака, но солнце все же будет радовать нас. Вероятность дождя в этот день невелика. Будет дуть юго-западный, южный ветер. Придет тепло, воздух прогреется до 15-20 градусов, теплее всего будет на юге. Прохладнее будет на взморье - 12-14 градусов тепла.