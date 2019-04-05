В пятницу в Литве погоду обусловит юго-западный край антициклона. По-прежнему будет солнечно и сухо, только на востоке появится больше белых облаков.
© DELFI / Karolina Pansevič

По-прежнему будет дуть сильный юго-восточный, восточный ветер, порывы которого на юго-западе страны будут достигать 15 м/с. Воздух днем прогреется до 10–15 градусов тепла. Прохладнее всего будет на востоке страны – 10–12 градусов выше нуля. В Вильнюсе также будет 12 градусов тепла. Теплее всего будет на взморье, на юге Жемайтии – 13–15 градусов тепла.

В субботу погода не изменится: будет сухо, малооблачно. Будет дуть восточный ветер. На севере и на востоке страны будет прохладнее - ночью около 0, на юго-западе 2­–4 градуса тепла, на взморье - 5–6 градусов тепла.

В субботу днем снизится атмосферное давление, увеличится облачность, особенно на юго-востоке страны. Вероятность дождя все еще невелика. Будет дуть восточный ветер, скорость ветра 6–11 м/с. После обеда будет 11–13 градусов тепла, на западе 14–15 градусов. В столице будет облачно с прояснениями, поэтому воздух прогреется до 12 градусов тепла.

В воскресенье в Литву придет зона низкого давления. Солнце будет появляться реже, станет влажно и тепло.

В ночь на воскресенье будет облачно, однако особого дождя пока не ожидается. Будет дуть легкий восточный, юго-восточный ветер. Облака защитят от охлаждения воздуха, поэтому ночью будет 2–7 градусов тепла.

В воскресенье днем будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на востоке страны, пройдет небольшой дождь. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер. На большей части страны будет 9–14 градусов тепла, а на юге Жемайтии и в Сувалькии воздух прогреется до 15–16 градусов.

На следующей неделе прогнозируют больше осадков, однако по-прежнему будет тепло.

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