Во вторник ожидается сильный восточный юго-восточный ветер, осадков не ожидается. В Вильнюсе днем будет солнечно, ожидается 4 градуса тепла, в Каунасе — до 5 градусов тепла. В Шяуляй будет 3-4 градусов тепла. На взморье будет ветрено, днем воздух прогреется до 5 градусов тепла.

В среду циклон в Литву принесет осадки. Ночью будет малооблачно, местами ожидается морозец. Днем будет дуть сильный юго-восточный ветер, придут осадки, ожидается снег с дождем. В Вильнюсе ночью прогнозируется -1-0 градусов, днем — 4 градусов тепла. В Каунасе ночью будет около 2 градусов тепла, днем будет облачно, вечером пройдет дождь, будет 4-5 градусов тепла.

В Шяуляй ночью столбики термометров опустятся до -1-0 градусов, днем возможны смешанные осадки, воздух прогреется до 3 градусов тепла. На взморье будет 3 градусов тепла, утром пройдет дождь. Днем также прогнозируется дождь, температура поднимется до 6 градусов тепла.

Ночь на четверг будет теплее, во многих районах пройдут дожди, в северной Литве возможен снег с дождем. Ожидается сильный южный ветер. Днем облачность уменьшится, однако прогнозируется небольшой дождь. Позже ветер изменится на западный, северо-западный. В Вильнюсе ночью ожидается дождь, будет 2-3 градуса тепла. Днем местами пройдет дождь, будет около 9 градусов тепла. В Каунасе ночью пройдет дождь, будет около 4 градусов тепла. Днем термометры уже будут фиксировать 11 градусов тепла.

В Шяуляй ночью возможны смешанные осадки, будет около 2-4 градусов тепла. Днем дождь уже не будет таким сильным, будет 8-9 градусов тепла. На взморье будет 10-11 градусов тепла, будет дуть сильный ветер, пройдет дождь.

В пятницу будет прохладнее, ветер успокоится и сменится на северо-западный, северный. Местами пройдет небольшой дождь, снег с дождем. В Вильнюсе пройдет дождь, возможны смешанные осадки. Ночью будет около 5, днем похолодает до 4 градусов тепла. Вечером температура будет падать. В Каунасе будет облачно, ночью ожидается 6, днем — всего 4 градуса тепла.

В Шяуляй ночью будет около 2-3 градусов тепла, будет облачно. Днем температура будет падать, ожидается всего 1-2 градусов тепла, возможен небольшой снег. На взморье ночью пройдет небольшой дождь, будет около 8 градусов тепла. Днем будет пасмурно, температура упадет до 6 градусов тепла.

Согласно прогнозам Gismeteo.lt, в выходные будет холодно. В ночное время ожидается отрицательная температура, днем будет прохладно, ожидается небольшой дождь, снег с дождем.