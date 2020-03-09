Погода: во второй половине недели поднимется ветер

Во вторник ночью облачность увеличится. До полуночи дождь ожидается в Вильнюсском и Утенском округах, позже осадки прогнозируют в Жемайтии и на взморье. Ночью и утром местами ожидается туман. Днем дождевые облака придут в западные и центральные районы. Днем ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем 6–10 градусов.

В среду усилится юго-западный, западный ветер. До Литвы дойдет мощный атлантический циклон. Будут идти дожди, особенно обильные на западе. Ночью в Жемайтии и на взморье порывы ветра составят 15-18 м/с, днем ветер усилится до 15-20 м/с. Ночью будет 2–7, днем 6–11 градусов тепла.

В четверг ожидается ветреная и дождливая погода. Ночью осадков будет немного меньше, на севере страны возможен снег с дождем. Днем пройдут сильные дожди. Местами прогнозируют грозы. По-прежнему будет ветрено - 15–20 м/с, на западе и на севере местами возможны порывы ветра до 24 м/с. Температура практически не изменится - ночью 2–6, днем 7–11 градусов тепла.

В пятницу во многих районах прогнозируют осадки. На юге страны это будет в основном дождь, а на севере - мокрый снег, переходящий в дождь. Будет дуть порывистый ветер, сила ветра 17–22 м/с, ночью местами ветер усилится до 26 м/с. Ночью будет 0-5, днем 4–8 градусов тепла.

В выходные в Литву придет антициклон. Ветер успокоится. Осадки прекратятся. Прогнозируют ясную погоду. По ночам ожидаются заморозки, днем около 5 градусов тепла.