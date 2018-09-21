Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте сказала BNS, что в субботу в Вильнюсе будет 14–16 градусов тепла, ночью пройдет сильный дождь.

"В восточных районах дождь будет идти до обеда, он будет назойливым и интенсивным, после обеда вероятность сильного дождя снизится, но остается вероятность кратковременных осадков", – сказала Гечайте.

По ее словам, в Кауансе в ночь на воскресенье и утром прогнозируют моросящий дождь, сильных осадков не прогнозируют.

"Наибольшая вероятность дождя после обеда – poно осадки будут кратковременными", – прогнозировала Гечайте.

После обеда небольшие дожди придут и в Вильнюс. В Каунасе утром будет 8 – 9, днем 12 – 15 градусов. В Вильнюсе в воскресенье будет 14 градусов тепла.

Визит папы начнется в субботу в Вильнюсе. Из аэропорта его доставят в президентский дворец, где в полдень он встретится с президентом далей Грибаускайте, а в 12.40 ч. выступит с речью на площади С.Даукантаса.

В 16.30 ч. папа Франциск вознесет молитву в часовне Острой брамы, потом на папамобиле поедет на Кафедральную площадь, где встретится с молодежью.

В 17.30 ч. он выступит с речью на Кафедральной площади, позже посетит Кафедральный собор.

В воскресенье в Каунасе с 10 ч. запланирована Св. Служба в парке Слияния. В 12 ч. папа вознесет молитву, в 15 ч. – встретится с духовенством в Каунасском соборе. В 14.20 ч. на папамобиле он будет ехать с Ратушной площади до ул. М.Валанчуса, а в 16 ч. отправится в Вильнюс.

В 17.30 ч. он посетит Музей оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе, ненадолго остановится у памятника жертвам гетто в сквере на ул. Руднинку.