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В воскресенье днем погода будет пасмурной, в восточных районах после полудня, с наступлением сумерек тучи рассеются, небо будет ясным.
Погода: вновь придет похолодание
© DELFI / Kiril Čachovskij

Значительных осадков не ожидается. Температура будет мало отличаться от прошлой ночи - она ​​будет колебаться в районе 0-4 градусов тепла, на побережье будет до 6 градусов тепла, а после полудня температура начнет падать. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, местами с порывами до 15-18 м / с.

В ночь на понедельник небо будет ясным, дождя не ожидается. Температура упадет до 1-6 градусов мороза, а на побережье будет колебаться в районе 0 градусов. Сильный юго-восточный ветер, местами порывы достигнут 15-18 м / с.

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В понедельник будет солнечная погода, осадков не ожидается. Температура не будет быстро подниматься, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Сильный и порывистый юго-восточный ветер продолжит вызывать порывы, местами до 15-18 м / с.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков останется низкой. Ночью воздух остынет до 1-6 градусов мороза, днем ​​температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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