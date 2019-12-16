Погода: вместо зимних морозов ждет осеннее тепло

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями. Больше всего прояснений ожидается в первой половине ночи, утром облачность увеличится, местами на севере пойдет дождь. На юге страны сформируется туман. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура ночью около 0. Днем снова ожидается потепление, увеличится облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможен туман. Днем температура поднимется до 3-7 градусов тепла.
Самым теплым днем будет среда. Осадков в этот день не ожидается. Ночью прогнозируют туман. Температура ночью 2-5 градусов тепла, днем до 4-9 градусов тепла. Днем усилится ветер.
В четверг температура немного снизится, осадков не ожидается.
В пятницу ночью во многих районах ожидаются небольшие заморозки, однако утром снова увеличится облачность, местами пойдут дожди. Днем после небольшого дождя облака снова рассеются, а воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.
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