Меньше всего похолодает на юге страны, там температура снизится до 2-3 градусов мороза. Местами прогнозируют гололед, особенно в восточных и южных районах. Днем будет солнечно, ясно, без осадков. Ветер переменного направления, несильный. В первой половине дня будет дуть северный ветер, после обеда он сменится на южный.
В полдень на севере страны будет 0-1 градуса тепла. Вечером, когда сядет солнце, снова температура опустится ниже 0.
Хорошей погода будет и в столице. Утром 3-5 градусов ниже 0, днем около 1 градуса тепла. Примерно такой погода будет и в Каунасе, только на несколько градусов выше.
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