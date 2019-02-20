В среду ночью в Литву придет плотный слой дождевых облаков. Во многих районах ожидаются дожди, особенно интенсивные осадки прогнозируют на западе и востоке. Ожидается сильный южный, юго-западный ветер, на взморье его порывы составят 15–17 м/с. Температура ночью 1–4 градуса тепла.
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду днем будет пасмурно, только местами из-за облаков ненадолго появится солнце. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь, только на востоке возможен мокрый снег. Ожидается сильный северо-западный ветер, во многих районах порывы составят 15–19 м/с. В первой половине дня температура будет выше, ожидается 2–5 градусов тепла, но после обеда она опустится.

В четверг ночью осадки уйдут из Литвы, будет облачно с прояснениями. На северо-востоке местами пройдет небольшой снег. По-прежнему ожидается сильный ветер, местами порывы 15–17 м/с. Ночью уже будет холоднее, 1–6 градусов мороза. Во всей Литве условия на дорогах осложнит гололед.

В четверг днем небо прояснится. Кое-где возможен небольшой снег. Будет скользко. Ветер понемногу успокоится. В большинстве районов будет 1–4 градуса мороза, только на юго-западе ожидается 1 градус тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Водителя удивила необычная художественная "инсталляция"

С 11 февраля в Литве отключили 139 радаров, которые...

Глава ГИК: электронный сбор подписей продемонстрировал рекорд (6)

Председатель Главизбиркома ( ГИК ) Лаура Матийошайтите...

Из Лукишкской тюрьмы увезли еще 27 осужденных на пожизненное заключение (3)

Из Лукишкской тюрьмы-СИЗО в Вильнюсе в другие колонии...

Жизнью в Литве довольны все больше жителей страны (151)

В Литве увеличивается количество жителей, которые...

"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (27)

В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...

TOP новостей

"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (27)

В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...

Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (1)

Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...

Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)

По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...

Налог на второе жилье: почему к этому вопросу стоит вернуться (8)

Идея расширения базы недвижимости, которая может...

Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах

В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank...