В среду днем будет пасмурно, только местами из-за облаков ненадолго появится солнце. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшой дождь, только на востоке возможен мокрый снег. Ожидается сильный северо-западный ветер, во многих районах порывы составят 15–19 м/с. В первой половине дня температура будет выше, ожидается 2–5 градусов тепла, но после обеда она опустится.
В четверг ночью осадки уйдут из Литвы, будет облачно с прояснениями. На северо-востоке местами пройдет небольшой снег. По-прежнему ожидается сильный ветер, местами порывы 15–17 м/с. Ночью уже будет холоднее, 1–6 градусов мороза. Во всей Литве условия на дорогах осложнит гололед.
В четверг днем небо прояснится. Кое-где возможен небольшой снег. Будет скользко. Ветер понемногу успокоится. В большинстве районов будет 1–4 градуса мороза, только на юго-западе ожидается 1 градус тепла.
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